Ahmet Ağaoğlu: "Transfer politikamızı değiştirdik"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Başkanlığını bırakması ve Trabzonspor'un transfer çalışmalarına yönelik açıklama yaptı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ahmet Ağaoğlu: 'Transfer politikamızı değiştirdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2021 15:41
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

Başkan Ağaoğlu konuşmasında şunları kaydetti: 

"Aday olmayacak" 

"Ahmet Nur Çebi başkanın görevi bırakması herhangi bir sıkıntıyla alakalı değil, Kulüpler Birliği'nde yapısal olarak bir takım değişiklikler yapacağız. Orada bir geçiş süreci söz konusu. İstifa söz konusu değil, aday olmayacak.

Kulüpler Birliği'nde yapısal olarak değişikliğe gideceğiz. Burada bir geçiş söz konusu olacak. Sayın Başkan, o süreç içerisinde görev almayacağını ifade etti. İstifa veya yaşanmış bir sıkıntı yok. Biz transfer politikamızı değiştirme kararı aldık.

Yabancı kuralı kararı altyapısı hazırlanmadan alınan bir karar. Federasyonun bu kararından geri döneceğinden umudum yoktu. Bizde transfer politikamızı bu yönde belirledik. Artık altyapıdan yetişecek oyunculara yönelmemiz lazım.

" Süper Lig A.Ş konusu gündemde" 

Kulüpler Birliği'nde profesyonelliğe geçiş yapıyoruz. Süper Lig A.Ş konusu gündemde. Hem buna geçiş hem de yönetim anlamında daha üretken olmak için profesyonel bir yapıya kavuşma kararı aldık.

" Hocamız bize 5-6 oyuncu söyledi"

2-3 kulübün haricinde altyapıdan oyuncu yetiştirmek hem yapısal olarak hem finansal olarak imkansız. Büyük liglerde altyapı nasıl uygulanıyorsa, bizim de o yönde bir yatırıma ihtiyacımız var

TFF'nin yabancı kuralı konusunda değişikliğe gitmesini beklemiyorduk. Transfer politikamızı buna göre şekillendirdik. Hocamız bize 5-6 oyuncu söyledi. Bunların 4 tanesini zaten aldık"  


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.