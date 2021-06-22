Ahmet Ağaoğlu: 'Transfer politikamızı değiştirdik'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.



Başkan Ağaoğlu konuşmasında şunları kaydetti:



"Aday olmayacak"



"Ahmet Nur Çebi başkanın görevi bırakması herhangi bir sıkıntıyla alakalı değil, Kulüpler Birliği'nde yapısal olarak bir takım değişiklikler yapacağız. Orada bir geçiş süreci söz konusu. İstifa söz konusu değil, aday olmayacak.



Kulüpler Birliği'nde yapısal olarak değişikliğe gideceğiz. Burada bir geçiş söz konusu olacak. Sayın Başkan, o süreç içerisinde görev almayacağını ifade etti. İstifa veya yaşanmış bir sıkıntı yok. Biz transfer politikamızı değiştirme kararı aldık.



Yabancı kuralı kararı altyapısı hazırlanmadan alınan bir karar. Federasyonun bu kararından geri döneceğinden umudum yoktu. Bizde transfer politikamızı bu yönde belirledik. Artık altyapıdan yetişecek oyunculara yönelmemiz lazım.



" Süper Lig A.Ş konusu gündemde"



Kulüpler Birliği'nde profesyonelliğe geçiş yapıyoruz. Süper Lig A.Ş konusu gündemde. Hem buna geçiş hem de yönetim anlamında daha üretken olmak için profesyonel bir yapıya kavuşma kararı aldık.



" Hocamız bize 5-6 oyuncu söyledi"



2-3 kulübün haricinde altyapıdan oyuncu yetiştirmek hem yapısal olarak hem finansal olarak imkansız. Büyük liglerde altyapı nasıl uygulanıyorsa, bizim de o yönde bir yatırıma ihtiyacımız var



TFF'nin yabancı kuralı konusunda değişikliğe gitmesini beklemiyorduk. Transfer politikamızı buna göre şekillendirdik. Hocamız bize 5-6 oyuncu söyledi. Bunların 4 tanesini zaten aldık"



