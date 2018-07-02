olağanüstü kongrede cuma günü bir transferi açıklamak istediklerini söyledi.kongrede transferle ilgili de bilgi verdi. Stopere ve orta sahaya takviye yapmak istediklerini kaydeden Ağaoğlu, görüşmelerin sürdüğünü belirterek,dedi.Ağaoğlu, cuma gününe kadar 1 transferi açıklayabileceklerini kaydetti. Osmanlı'dan Aminu ve Malatyalı Sadık Çiftpınar dışında başka isimler de listede.Yeni tüzük kabul edildi. Ağaoğlu, borçlanma yetkilerini genel kurula devretmelerinin Türk futbolunda milat olduğunu söyledi.Trabzonspor'da tüzük değişikliği Olağanüstü Genel Kurul'da 23'e karşı 192 oyla onaylandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yapılan değişikliğin bir devrim olduğunu söyledi. "İlkleri başaran kulüp olarak bir başka ilke imza attık. Borçlanma yetkisini genel kurula devretmemiz Türk futbolu için milat" diyen Ağaoğlu, üyelere de '120 milyon geliri olan kulübün borcu 1 milyara çıkmaz, sorgulamayın' çağrısı yaptı.