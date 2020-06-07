Ahmet Ağaoğlu, Trabzonsporlı futbolcular ve aileleri yemekte buluştu

Bordo-Mavililer'in başkanı Ahmet Ağaoğlu, , futbolcular ve aileleri, kulübün düzenlediği yemek organizasyonunda buluştu.

Haber; AA
Ahmet Ağaoğlu, Trabzonsporlı futbolcular ve aileleri yemekte buluştu
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07 Haziran 2020 17:50
Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcular ve aileleri, kulübün düzenlediği yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yemek organizasyonu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam antrenmanı öncesinde düzenlendi.

Organizasyonda Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörler, takım personeli ve futbolcular ile aileleri hoşça vakit geçirdi.

 

 

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