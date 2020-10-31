Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'a Tamer Tuna'yı istiyor

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da asistan antrenör olarak görev yapan Eddie Newton, Hüseyin Çimşir'in istifası sonrası takımın başına geçti.



Ahmet Ağaoğlu, sezonu Türkiye Kupası'yla tamamlayan Eddie Newton'la yola devam kararı aldı.



HEDEF TAMER TUNA



Yeni sezonda İngiliz teknik adamın, kötü gidişe engel olamaması sonrası yeni hedef olarak Tamer Tuna belirlendi.



Newton'un ligde üst üste 3 maç kaybetmesi sonrası Ahmet Ağaoğlu yönetimi, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Antalyaspor'dan ayrılan yerli hocayı takımın başına getirmek istiyor.



Trabzonspor yönetimi, öncelikli olarak Eddie Newton'ın ayrılık halinde istediği ücreti karşılaması gerekecek. İngiliz hoca, sezonun geri kalanına kadar geçerli olan 300 bin avroluk maaşını alması halinde ayrılığa onay veriyor.







