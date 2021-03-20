Ahmet Ağaoğlu: 'Trabzonspor öder, diğerlerini bilemem'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ankaragücü'nü 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu ve Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya da değindi.



Maçı değerlendiren Ağaoğlu, "Hücum hattındaki oyuncularımız oyuna ağırlığını koyunca sonuç daha farklı oluyor. Güzel bir sonuç çıktı ortaya. Koronavirüsü en ağır geçiren oyuncularımızdan biri Ekuban'dı. Geçmişteki performansında bunun yansımaları oldu. Sporcular ne kadar güçlü olursa olsun Kovid'den etkilenince bunu kolay kolay üzerinden atamıyor. Nwakaeme yorgun. 10-12 günlük milli ara, özellikle milli takıma gitmeyen oyuncuların kendini toparlaması için önemli bir süreç, onu iyi değerlendirecekler." ifadelerini kullandı.



Diğer kulüplerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmaya uymasının zor göründüğünü kaydeden Ağaoğlu, "Bankalar Birliği'yle yaptığımız anlaşma sonucunda çıkan tablo, Trabzonspor için rahatlıkla ödenebilecek bir tablo. 9 yıllık bir sürece yayıldı 4 kulübün borcu. Şöyle söyleyeyim Trabzonspor'un ileri dönük gelirleri de hesaplandığında Trabzonspor'un rahatlıkla ödeyebileceği tablo, ama diğer takımlar açısından pek öyle görünmüyor ancak o, onlarım muhasebesi, ben kendi muhasebeme bakarım. Borçların yapılandırılmasından fazla, 4 kulübün gelir gider dengesi kontrol altına alındı. Türk futbolunu çıkmaza sürükleyen 4 kulüp vardı. 14 milyar borcun 9 milyarı 4 kulübe aitse, demek ki Türk futbolunun ekonomik ayarlarını bu 4 kulüp bozdu. O sözleşmeye uyulmadığında sözleşme kendiliğinden fesih oluyor ve geri dönük yaptırımlar başlıyor. 4 kulübün mali anlamda disipline edilmesi açısından, mali disiplin için son derece önemli bir anlaşma imzalandı." dedi.



