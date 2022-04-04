Ahmet Ağaoğlu: 'TFF başkanlığına aday değilim'

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayın ihalesi için kulüp başkanlarıyla yapılan toplantı sonrası konuştu.



Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Tüm başkanlardan rica etmiştim, toplantıya birlikte gidelim diye. İyi de olmuş. Böyle bir şey beklemiyordum. Normal bir atmosfer yoktu, hissettim. Sanırım gazeteciler Nihat Özdemir'in istifasını bizden önce duydu!" dedi.



Yayın ihalesinde nasıl bir yol izleyeceklerini tartıştıklarını belirten Ağaoğlu "Naklen yayın ile geldiğimiz süreci tartıştık. Federasyon başkanı ayrıldı. Nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda kendi aramızda bir karara vardık. Yayın ihalesinin genel kurula kadar tamamlanması lazım. Bir an önce karar verilmek zorunda. Bu konu için görüşlerimizi aktardık. Servet Bey ile tekrar bir araya geldik, düşüncelerimizi aktardık. Onların söylediğinden de anladığımız kadarıyla önümüzdeki bir ya da iki ay içinde olağanüstü seçim yapılacak" şeklinde konuştu.



TFF başkanı olacağı iddiaları üzerine de konuşan Ahmet Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "TFF Başkanı olacağımla ilgili iddiaları nereden çıkıyor, kim ortaya atıyor? Demek ki bu insanlar futbolu değil, bizi de yönetiyor! Burada bir başkan varken bizlerin isminin çıkması spor etiğiyle bağdaşmaz. Trabzonlu bir faniye, yüce Allah'ın lütfedeceği en güzel yerdeyim! Trabzonspor'un başkanıyım. Farklı bir mevki peşinde değilim."



BEŞİKTAŞ'IN KURAL HATASI BAŞVURUSU



Beşiktaş'ın Trabzonspor derbisi sonrası kural hatası başvurusuyla ilgili Ağaoğlu, "Beşiktaş'ın kural hatası başvurusuyla ilgili bir şey konuşulmadı." sözlerini kullandı.





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