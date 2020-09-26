Ahmet Ağaoğlu: 'Talisca'yı transfer etseydik kulüp batmıştı'

KTÜ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Emin Kahraman, TGC Başkanı Ersen Küçük, TSYD Başkanı Selçuk Kılıç ve medya temsilcileri katılım gösterdi.
61saat.com'da yer alan ''Talisca transferi gibi transferi yapması mümkün değil. Oyuncuya 7 milyon Euro maaş ödemesi mümkün değil. Bütçenin yarısını harcayamazsınız. Elneny ile anlaşmıştı yönetimin basiretsizliğinden dolayı vazgeçildi. Hiçbir zaman gündeme gelmedi. 2.5 milyon Euro maaş Trabzonspor ödeyemez, herhangi bir görüşme yapılmadı. Bonservise ödediğimiz para 13 milyon Euro, menajerlik ödemesi 2.5 milyon Euro, oyuncu maliyetleri Alex'in satışından kaynakla birlikte 16 milyon Euro'luk bir kadro oluşturacağız.''
61saat.com'da yer alan ''Talisca transferi gibi transferi yapması mümkün değil. Oyuncuya 7 milyon Euro maaş ödemesi mümkün değil. Bütçenin yarısını harcayamazsınız. Elneny ile anlaşmıştı yönetimin basiretsizliğinden dolayı vazgeçildi. Hiçbir zaman gündeme gelmedi. 2.5 milyon Euro maaş Trabzonspor ödeyemez, herhangi bir görüşme yapılmadı. Bonservise ödediğimiz para 13 milyon Euro, menajerlik ödemesi 2.5 milyon Euro, oyuncu maliyetleri Alex'in satışından kaynakla birlikte 16 milyon Euro'luk bir kadro oluşturacağız.''