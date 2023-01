Ahmet Ağaoğlu: 'Sorunları birlikte çözeceğiz'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı'ya güvenoyu verdi.Milliyet'e konuşan Ağaoğlu, "Gidersek hep beraber gideriz. Yaşadığımız sıkıntıyı bir kişinin başına yıkarak kenara çekilmek olmaz. Takımın yaşadığı sorunu birlikte çözeceğiz" dedi.Ağaoğlu 2001'de kendisinin de yönetici olduğu dönemde, bordo-mavili takımın küme düşmesinin tartışıldığını anımsatarak "O gün teknik direktörümüz Briegel'di. İyi bir hoca idi. Destekledik, sorunları aştık. Bugüne dönersek Abdullah Avcı'nın 25 yıllık başarılı bir teknik direktörlük tecrübesi var. Bizim de 35 yıllık spor yöneticiliği geçmişimizi dikkate almak gerekiyor.Toplarsak 60 yıllık bir bilgi ve deneyim var. Canla başla çalışan yönetici arkadaşlarımız ve hocamızla birlikte yaşadığımız sıkıntılı süreci sonlandıracağız" diye konuştu. Başkan Ahmet Ağaoğlu şöyle devam etti: "İki katlı bir binada proje yanlışı varsa yıkıp yenisini yapabilirsiniz. Böyle baktığınızda Trabzonspor için radikal kararlar almak o kadar kolay değil. Bizim binamız 20-30 katlı, sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir büyüklüğe sahip.Çok zor günler geçiriyoruz. Her kulüpte, hemen her takımda rastlanabilecek önemli sorunlar var. Örnek olarak sakatlıkları ve Dorukhan'ı söyleyebilirim. Orta saha, stoper, sağ bek, sağ ön, forvet arkası... Aklınıza gelebilecek her türlü görevi üstlenebiliyor. Hesabı böyle yaparsak, Dorukhan'ın oynayamaması birkaç futbolcunun yokluğu anlamına da gelebilir." Başkan Ağaoğlu, ara transferde takımı güçlendirebileceklerini söyledi ve "Hocamıza ihtiyaç var mı yok mu,, onu soracağız. Gereken her türlü tedbir alınacak, her hamle yapılacaktır. Kimse merak etmesin... Trabzonspor büyük kulüptür her fırtınayı atlatır. Fırtınanın ta kendisidir" ifadelerini kullandı.