Ahmet Ağaoğlu: 'Sörloth transferinde küfür yedim'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da Gündem Futbol programında açıklamalarda bulundu ve Alexander Sörloth örneği verdi.



Sörloth transferinde eleştirildiğini söyleyen Ağaoğlu şöyle konuştu;



"KÜFÜRLER TELEFONUMDA DURUYOR"



"Alexander Sörloth'u getirirken yediğim küfürler telefonumda yazıyor. Açar okurum hepsini! İsmi gündeme geldiği andan itibaren yapılan eleştiriler herkesin malumu. Yediğim küfürler, 'Nereden buldunuz bunu' falan... Toplumsal tepkiyi almamak adına Sörloth'u transfer etmeseydim 29 gol 10 asist sahibi olabilir miydik?"



