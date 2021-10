Ahmet Ağaoğlu: 'Sistemi düzeltmek zorundayız'

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin bir araya geldiği toplantı sona erdi.



Toplantı sonrasında Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve TFF Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı, açıklamalarda bulundular.



Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;



"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİR ARAYA GELECEĞİZ"



Hepinizin malumu olduğu üzere Türk futbolunun kronikleşmiş problemi haline gelen MHK yapısı ve kararları, hakem atamaları, gözlemci, hakem kararları ve bütün konuları içeren problemlerle alakalı olarak federasyonla aynı düşünce yapısına sahip olmamız, geleceğe yönelik sorunların çözülmesi açısından bizleri umutlandırmış bulunuyor. Toplantıda görüşmelerimizi, sıkıntıları, sorunları ve çözüm önerilerimizi paylaştık. Bunların arasında ivedilikle kısa ve orta vadede atılması gereken adımlar var. Kendi aramızda belirlemiş olduğumuz daraltılmış bir çalışma grubu ile birlikte önümüzdeki hafta başı bir araya gelerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarımızın neticesinde belirlemiş olduğumuz takvime bağlı olarak ilgili yönetim kurullarına, alınmış olan kararları, yönetim kurullarıyla görüşerek hayata geçirmek için fikir birliğine varmış bulunuyoruz. Bu tür problemlerin ortadan kalkması için Türk futbolunun selameti açısından federasyonla birlikte, kurullarla birlikte ve Kulüpler Birliğimizle birlikte istişare ettiğimiz takdirde marka değeri açısından da çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız tespitlerin başta başkan yardımcımız Servet Yardımcı olmak üzere federasyonun diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından da aynı hassasiyetle bizimle birlikte olmalarıyla beraber problemleri çözüme ulaştırarak birlikte ortadan kaldıracağımıza olan inancımızı bir kez daha tazeledik.



"METİN TOKAT'IN İSTİFASI BİZİMLE ALAKALI DEĞİL"



Şahıslarla, isimlerle ilgili olarak hiçbir şekilde bir konu gündeme gelmedi. Hem ben hem Ali Koç hem Burak Elmas hem de Ahmet Nur Çebi başkanımız bunu defalarca dile getirdik. Bizim sıkıntımız kişilerle alakalı değil. Sistemdeki sıkıntıların neticesinde ortaya çıkan sorunlarla alakalı bir durum. Metin Tokat'ın istifası bizimle alakalı değil, federasyonun kendi içinde yaşadığı bir durum.



"YÜZDE 90 FİKİR BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ"



Bütün sorunları masaya yatırdık. Yüzde 80-90 fikir birliği içerisindeyiz. Çalışma grubunun yaptığı çalışmalar ilgili yönetim kurullarının önüne gelecek. İlgili yönetim kurullarının alacağı kararla uygulamaya konacak.



"SİSTEMİ DÜZELTMEK ZORUNDAYIZ"



6-7 aylık çalışma, Ahmet Nur Çebi Başkan'ın başlattığı bir çalışma. Her ülkede hakem konuşuluyor. Siz sistemdeki aksaklıkları ortadan kaldırdıktan sonra izahı mümkün olan problemler oluyor. Önce yolu, sistemi düzeltmek zorundayız. Sistemin olmadığı yerde hiçbir şey konuşmamız mümkün değil.



Servet Yardımcı ise konuya ilişkin şöyle konuştu;



"ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURDUK"



Hepimizin bildiği gibi kulüplerimizin Türk hakemlik ve MHK işleyişi konusunda önemli şikayetleri oldu. Biz federasyon olarak bu şikayetlere kayıtsız kalmayacağımızı değerli başkanlarımıza ilettik. Beraberce, ortak çalışma grubu kurduk. İvedilikle kısa, orta ve uzun vadede aksiyon alacağımızı taahhüt ettik. Buradaki amacımız tamamen Türk hakemliğini eski günlerine döndürmek. Türk futbolunun imajını zedelenmeyecek bir şekilde üzerinde çalışmamız. Yayın ihalesiyle ilgili bir çalışma grubu kurmuştuk. Bu çalışma grubu da hakemlerimizle ilgilidir. Beraberce hareket ediyoruz, hayırlı olsun.



"İRADEMİZİ ORTAYA KOYDUK"



Biz durum tespiti ve hangi konularda, nerelerde hareket edeceğimize dair kulüplerimizle o sistemi yarattık. Kulüplerimizle sistemin işleyişiyle ilgili nasıl bir diyalog kanalı oluşacağını çalışma grubu ortaya çıkaracak. TFF de bununla ilgili en şeffaf en sağlıklı yapıyı yönetim kuruluna getirecektir. Biz bununla ilgili irademizi ortaya koyduk. Her ülke hakemliğin gelişmesi için çalışmalar yapmaktadır. Beraberce karar veriyoruz, beraberce tespit yapacağız.



"PREMIER LİG İLE FARKLIYIZ"



Her ülkenin kendine has dinamikleri var. Premier Lig'i düşünürsek orada direksiyon sağda, bizde solda. Bize uygun bir model üzerinde çalışma yapacağız. Zaten modeller bellidir. Kulüplerin de sistemin içerisinde olabileceği bir yapıyı oluşturmak istiyoruz.





İLGİLİ VİDEO