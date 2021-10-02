Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluk hedefinde ilerliyoruz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ahmet Ağaoğlu: 'Şampiyonluk hedefinde ilerliyoruz'
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02 Ekim 2021 20:19
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadelelerine devam ettiklerini belirtti.

Ağaoğlu, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendikleri maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımın ligin güçlü ekiplerinden biri olduğunu söyledi.

Kayserispor'un yükselen bir grafiği olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Zor bir maç olacağı belliydi. Zaten defalarca söyledim, kolay maç diye bir şey yok. Oynamadan kazanılan bir maç da yok. Puan kaybetseniz de dünyanın sonu değil. Dün arkadaşlara Trabzon'da ifade ettim. Gol yediğiniz zaman maçı kaybetmiyorsunuz veya maç kaybettiğiniz zaman şampiyonluğu kaybetmiyorsunuz. Ancak mücadele etmeyi bıraktığınız, umutlarınızı, inancınızı kaybettiğiniz anda her şeyi kaybediyorsunuz. Onun için lig uzun bir maraton. Maç maç gidiyoruz. Kazandıktan sonra rehavete kapılacak bir yapımız yok. Mücadeleci bir takım kurduk. Hedefimizin, mücadelenin adının şampiyonluk olduğunu söyledik. O hedefte ilerliyoruz."

 


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