Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyon olursak insanları evde tutmak zor"

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu takım bütçesi ve şampiyonluk için konuştu. İşte o açıklamalar...

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Ahmet Ağaoğlu: 'Şampiyon olursak insanları evde tutmak zor'
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21 Mayıs 2020 13:24
Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, takım bütçesini düşürmelerine rağmen hedeflerinin yükseldiğini söyledi. Ağaoğlu "Bizden önce 50 milyon euro'ya kurulan takım 5. oluyordu biz 16 milyon euro'luk takımla şampiyonluğun en büyük adayıyız. Bütçe olarak bizden çok daha güçlü takımlarla mücadele veriyoruz. Altyapıdaki gençlerimiz en büyük kaynağımız" dedi.

EVDE ZOR

Ahmet Ağaoğlu şampiyon olmaları halinde insanları evlerinde tutamayacaklarını söyledi. Ağaoğlu "Şampiyonluğumuzu ilan edersek 800 bin nüfuslu Trabzon'da insanları evde tutmak mümkün değil. Umarım o zamana kadar bir çözümü bulunur veya vaka sayısı sıfıra iner. Taraftarımızla birlikte çok kupalar kazanacağız" diye konuştu.

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