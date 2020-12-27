Ahmet Ağaoğlu: 'O sözlerim hocaya değil'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray maçı sonrası özel uçakta dönüş yolunda sarf ettiği sözlerle ilgili olarak " O sözün muhatabı, Abdullah Avcı değil. Bizim bir iki arkadaşa sinirlendim. Abdullah Avcı'nın lafı mı geçiyor?"dedi.



İşte Ağaoğlu'nun 61saat'ten Ali Savaş'a açıklamaları:



"UÇAK ACUN'UN DEĞİL"



"Uçakta söylediğiniz sözler.. Muhatabı Avcı olarak algılandı. Öyle mi..?"



Ağaoğlu: Bir kere şunu hatırlatalım. Ben 2 gündür Trabzon'daydım. Uçak Acun'nun değil. Ertuğrul kardeşimizin kiraladığı bir uçak. Ben maçtan iki gün önce Trabzon'daydım. Dönüşte uçağa bindim. Uçak Borusan'ın uçağı..



"O söylediğiniz söz.. Asıl gündem o"



Ağaoğlu: Benim o sözümün muhatabı Abdullah Avcı değil. Yönetimdeki birkaç arkadaş. P Onlar kadro dışı ile ilgili önerilirle geliyor. G. Saray maçı sonrası da gelebilirler diye sohbet anında söylenmiş sözler. Avcı'ya değil.



Bir iki yönetici arkadaş, performans düşüklüğü gösteren oyuncularla alakalı düşüncelerini söyledi. Bende "Covit var, hükmen mağlubiyet var, kadro dışı diye bir şey söz konusu değil. Zaten son 7 haftada son 4 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı takım endişeye yer yok" dedim



Başını sonunu kesip ortadan verip kendi kafalarına göre yorum yapmışlar



Neticeler üzerinden gidersek hoca son 7 haftanın en başarılı 3 hocasından birisi



"Peki kim sızdırdı"



Ağaoğlu: Sızdıran kendi desin. Ben tahmin ediyorum.



"DEVRE ARASINDA TRANSFER"



Taraftarın beklentileri doğrultusunda, ki bu işler sabırla, doğrusunu yapmaya çalışmak. Yapılan bazı transferler tutmamıştır. Doğrudur. Hoca değişikliği olduğu zaman genellikle bu tür şeylerle karşılaşırsın. bu da olasıdır. Bir hocanın oyun sistemi vardır, ona göre oyuncu ister. Hoca değişikliği yaşamış bu takım. Bazı oyunculardan istenilen verimin alınamaması doğaldır. Devre arası geliyor. Hocanın talebi, izleme heyetinin tavsiyesi doğrultusunda yapılacak transferler var. Zaten bizde onların çalışmasını yapıyoruz. Transfer dönemi geliyor. Hocanın talepleri, izlemenin tavsiyesi ile kulübün de imkanları doğrultusunda ara transfer döneminde transferler yapılacak. Önümüzdeki 25 maçımız var. Süper Kupa Finali var.



"AVCI, NEWTON'DAN BAŞARILI"



Newton ile oynadığımız 7 maçta, 4 mağlubiyet, 1 galibiyet, 2 beraberlik. Abdullah hoca ile oynadığımız 7 maçta tam tersi. 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Abdullah hoca öncesi senin neyin var? 1 galibiyetin var. Beraberlikler aynı. Demek ki adam bir şeyleri düzeltiyor. Aynı kadro ile düzeltiyor. Kafasında ki oyuncularla bu kadro güçlendirildiği zaman tabi ki farklı bir noktaya gelecek. 2. yarı belki çok daha farklı şeyleri konuşacağız.



"ABDULLAH AVCI'NIN MOTİVASYONU"



Hoca nereye geldiğini de çok iyi biliyor, ne yapacağını da çok iyi biliyor. Başkanın hocayla alakalı verdiği beyanatların farkında. Taraftarın reaksiyonu, son derece doğal. Taraftar takımından ne bekler? Ben ne beklerim. Başarı beklerim. Biz sıradan bir takım, sıradan bir kulüp olmadığımız için başarıyı uç noktada isteriz. Bırak mağlubiyeti, beraberlik bile Trabzonspor taraftarı için tahammül edilemez bir neticedir. Kalkıp taraftarı suçlamak son derece yanlış.







