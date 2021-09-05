Ahmet Ağaoğlu: "O sene, bu sene"

Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da "Bir Meşale de Sen Yak" etkinliği düzenlendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Ahmet Ağaoğlu: 'O sene, bu sene'
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05 Eylül 2021 21:25
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde konuştu.

"İnşallah ateşlediğimiz meşale şampiyonluğun habercisi olur. İnşallah o sene, bu sene olur" diyerek söze başlayan Ağaoğlu, "3'te 3, 4'te 4, 9'da 9 yaparsınız, puan kaybedip 0'dan tekrar başlarsınız. Onlar çok önem arz etmiyor. Oynanmayan maç kazanmış olarak değerlendirilmez. Rakip kim olursa olsun aynı hazırlanıyoruz. Yönetime geldiğimizden beri prensibimiz maç maç gitmek. Hedef büyük, mücadelenin adı şampiyonluk mücadelesi. Bizim için Galatasaray maçı da, Sivas, Altay, Antalya maçı da aynı. Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz, mücadelelerine saygı duyuyoruz. Lig uzun maraton, 3'te 3 açık söylemek gerekirse bir anlam ifade etmiyor. İyi başlangıç önemlidir ama nasıl başladığınız değil nasıl bitireceğiniz daha önemlidir. Önümüzde 7-8 aylık bir maraton var, bütün maçlara aynı ciddiyetle hazırlanırsak nerede bitireceğimizi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda son durum sorulan Ağaoğlu, "O konuda konuşmadığımı biliyorsunuz" diyerek yanıt verdi.




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