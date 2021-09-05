Ahmet Ağaoğlu: 'O sene, bu sene'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde konuştu." diyerek söze başlayan Ağaoğlu, "3'te 3, 4'te 4, 9'da 9 yaparsınız, puan kaybedip 0'dan tekrar başlarsınız. Onlar çok önem arz etmiyor. Oynanmayan maç kazanmış olarak değerlendirilmez. Rakip kim olursa olsun aynı hazırlanıyoruz. Yönetime geldiğimizden beri prensibimiz maç maç gitmek. Hedef büyük, mücadelenin adı şampiyonluk mücadelesi.Önümüzde 7-8 aylık bir maraton var, bütün maçlara aynı ciddiyetle hazırlanırsak nerede bitireceğimizi göreceğiz." ifadelerini kullandı.Transfer konusunda son durum sorulan Ağaoğlu, "O konuda konuşmadığımı biliyorsunuz" diyerek yanıt verdi.