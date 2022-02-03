Ahmet Ağaoğlu'nun testi pozitif

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun COVID-19 testi pozitif çıktı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Ağaoğlu'nun testi pozitif
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03 Şubat 2022 17:55
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır."

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