Ahmet Ağaoğlu'nun testi pozitif

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır."
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır."