Ahmet Ağaoğlu, Novak'ın kararını açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe ile adı geçen Filip Novak konusunda açıklamalar yaptı

Haber; Sporx.com
Ahmet Ağaoğlu, Novak'ın kararını açıkladı
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03 Haziran 2020 16:30
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen sol bek oyuncuları Filip Novak için açıklamalarda bulundu.

Teklif sunduklarını belirten Ahmet Ağaoğlu, "Novak'a bir teklif yaptık ve bekliyoruz. Novak bize şunu söyledi; "Önümüzde 8 hafta var ve bu takım şampiyonluğa gidiyor. Bu önemli, kariyerim önemli, sözleşme sürem önemli, alacağım ücret önemli ancak bu takım 10 yıldır şampiyon olamıyor ve bunun için mücadele ediyoruz". Dolayısıyla sezon sonunda Novak ile oturup konuşacağız, bizimle devam etmesini istiyoruz" dedi.

 29 yaşındaki Filip Novak, bu sezon Trabzonspor'da 32 resmi maça çıktı. 32 maça da 11'de başlayan ve 31 karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Novak, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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