Ahmet Ağaoğlu, Novak'ın kararını açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen sol bek oyuncuları Filip Novak için açıklamalarda bulundu.Teklif sunduklarını belirten Ahmet Ağaoğlu, "Novak'a bir teklif yaptık ve bekliyoruz. Novak bize şunu söyledi;Dolayısıyla sezon sonunda Novak ile oturup konuşacağız, bizimle devam etmesini istiyoruz" dedi.29 yaşındaki Filip Novak, bu sezon Trabzonspor'da 32 resmi maça çıktı. 32 maça da 11'de başlayan ve 31 karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Novak, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.