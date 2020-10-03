Ahmet Ağaoğlu, Nihat Özdemir'le görüşüyor

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor.
Bordo - mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le görüşme kararı aldı. ve buluşma gerçekleşti.
Ağaoğlu, bugün saat 14.00'te TFF'nin Riva tesislerinde Özdemir ile bir görüşme gerçekleştirdikten sonra basın açıklamasında bulunacak.
Bordo - mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le görüşme kararı aldı. ve buluşma gerçekleşti.
Ağaoğlu, bugün saat 14.00'te TFF'nin Riva tesislerinde Özdemir ile bir görüşme gerçekleştirdikten sonra basın açıklamasında bulunacak.