Ahmet Ağaoğlu, Nihat Özdemir'le görüşecek!

Trabzonspor Başkanı AHmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşme kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ahmet Ağaoğlu, Nihat Özdemir'le görüşecek!
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03 Ekim 2020 09:38
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor.

Bordo - mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le görüşme kararı aldı. Ağaoğlu, bugün saat 14.00'te TFF'nin Riva tesislerinde Özdemir ile bir görüşme gerçekleştirecek ve ardından basın açıklamasında bulunacak.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ve Başkan Yardımcımız Ertuğrul Doğan bugün saat 14.00'de TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşmek üzere TFF'nin Riva'daki tesislerine gideceklerdir. Başkanımız görüşmenin ardından Riva Tesisleri önünde açıklama yapacaktır.



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