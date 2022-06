Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Akşam Gazetesi'ne ve Milliyet'e konuştu. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon elde edilen tarihi şampiyonluğu anlatan Ahmet Ağaoğlu, Anthony Nwakaeme'de yaşanan süreç ve Jerome Boateng'in transfer durumuna dair önemli ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar...



"BOATENG İSMİ BİZİMLE ÖZDEŞLEŞTİRİLDİ"



Trabzonspor'un transfer politikasını anlatan ve Jermona Boateng iddialarına cevap veren Ahmet Ağaoğlu, "Bütçeye uygun iyi isimler var. Kesinlikle isim vermeyeceğim. Boateng var evet iki kardeş onlar biliyorsunuz. Birisi Almanya'da yaşıyor, diğeri de ülkesine geri döndü galiba. Boateng ile birlikte kaç oyuncunun ismi bizle özdeşleştirildi. Her sene bir sürü oyuncu ile görüştüğümüz söyleniyor. Geçen sene bizim gerçekleştirmiş olduğumuz transferlerin medyada yer bulması ile bizim transferi gerçekleştirme süremiz 1 haftaydı. Onlarca oyuncunun ismi geçmişti ama alakası olmayanlarla imzaladık. Şu an her şey yazılıyor. Türkiye'de bu işi doğasında bu var. Bu aynı zamanda bir pazarlama yöntemi de oluyor. Bunlar yazıyor, biz de oradan okuyoruz. Yapılacak olan transferler var. İsimleri gerçekleştiği zaman görülecek. Bu transferlerin isimlerinin medyada paylaşılması oyuncunun ve menajerinin işine yarıyor ama buradan en fazla zararı oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüp görüyor finansal olarak" ifadelerini kullandı.



"EN YÜKSEK MAAŞI TEKLİF ETTİK"



Anthony Nwakaeme'de son durum hakkında bilgi veren Başkan Ağaoğlu, "Anthony Nwakaeme ile alakalı, kendisine yapı içerisindeki en yüksek maaşı teklif ettik. Bize göre yapabileceğimiz en yüksek teklif. Kendisinden cevap bekliyoruz. Gelmiş olduğumuz nokta bu" diye konuştu.



"DÖRT TRANSFER YAPACAĞIZ"



Transferle ilgili Akşam Gazetesi'ne konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Dört bölge için takviye düşünüyoruz. Bu süreçte aramızdan ayrılanlar olursa onların yerini de dolduracağız. Listemiz belli. Denswil için uğraşıyoruz. Farklı bölgelerde görev yapabilen bir futbolcu. Bu sebeple çok değerli. İlerleyen süreçte bazı şeyler belli olur. Transfer için ayırdığımız rakam belli. Bütün kulüplerin ekonomik anlamda sıkıntıları var. Bu sebeple çok yüksek bonservisler ödeyebilecek durumda değiliz. Zaten 'pahalı futbolcu başarılı olacak' diye de bir kural yok. Uzun süredir birçok futbolcuyu takip ediyoruz. Şartlara göre bu transferleri yapacağız. Bunu yaparken de takım içindeki dengeleri korumak zorundayız." açıklamasında bulundu.



"UĞURCAN ÇOK DEĞERLİ"



Ağaoğlu, "Uğurcan, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan oyuncularımızdan biri... Gerçekten çok değerli... İnsan olarak da ayrıca benim için çok değerli. Tabii ki onu satmak istemiyorum. Resmi bir teklif gelirse ve bu teklif hem Uğurcan hem de bizim için iyiyse tabii ki oturup konuşuruz. Ama gönlümden geçen onun takımda kalması." ifadelerini kullandı.



"BAKASETAS'IN ÇIKIŞ MADDESİ VAR"



Ahmet Ağaoğlu, "Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'nda takır takır gol atıyor. Mukavelesinde 12 milyon euroluk çıkış maddesi var. Bu parayı teklif eden olur ve en önemlisi oyuncu gitmek isterse yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.