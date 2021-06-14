Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Trabzonspor Divan Kurulu bugün gerçekleşirken Ahmet Ağaoğlu transfere değindi

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Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
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14 Haziran 2021 13:38
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuşmasında transfer müjdesi verdi. Ağaoğlu, "Bildiğiniz üzere Abdullah Avcı ile anlaştık. Bakasetas, Yunus ve Berat'ı aldık. Ligi 4. bitirdik. Türkiye Kupası sonrası bir kupa daha almayı allah bize nasip etti. Transferde neredeyse her mevkide 3-4 isim elimize geçti. Bunların ekonomik şartları değerlendirildikten sonra bildiğiniz gibi 3 transfer gerçekleştirildik. Bir diğerini bu hafta kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer iki isimle görüşmelerimiz devam ediyor ancak TFF'nin aldığı karar nedeniyle bizim planlarımızı ciddi şekilde değiştirmemiz gereken bir tablo çıktı önümüze. Görünen o ki bu hafta sonu açıklanacak transferle birlikte 1 ya da 2 yabancı transfer ve sonrasında ülke içi yerli transferlere yöneleceğiz."

Haber: 61 Saat

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