Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-0 yenen Trabzonspor'un Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, haftalar sonra gelen galibiyetin neşelerini yerine getirdiğini söyledi.



Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıkıntı vardı. Bizim enteresan alışkanlıklarımız var. Yönetime ilk geldiğimizde 26-27 direkten dönen top vardı. Geçen sene son dakikalarda kaybettiğimiz puanlar, bu sene de beraberlikler. Onu bugün kırdık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



Ağaoğlu, Abdulkadir Parmak'ın Galatasaray maçının ardından kadro dışı bırakılmasıyla ilgili olarak "Hocanın raporu ve talebi doğrultusunda bir ceza söz konusu. Galatasaray maçından sonraki davranışlarından dolayı verilen bir ceza. Bundan sonrası için ne tür bir tasarruf olur onu süreç gösterecek." diye konuştu.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maçın ardından transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu.



Anlaşmaya yakın oldukları oyuncular olduğunu belirten Ağaoğlu, "Sezon sonunda oyuncunun sözleşmesi bitse dahi, bir Türk kulübünde oynuyorsa, ön anlaşma bile yok. Yurt dışında sadece ön anlaşma imzalama şansına sahipsiniz. Ön anlaşma bir anlam ifade etmiyor ama anlaşma aşamasına geldiğimiz 2-3 oyuncu var, temaslarımızın devam ettiği 2-3 oyuncu da var. Amacımız, hazırlık kampı başlarken tam kadro olarak başlamak. Hocanın ve izlemenin talepleri doğrultusunda belirli noktaya geldiğimiz oyuncular var." dedi.



Ayrılıklar olup olmayacağı sorulan başkan, "Teklifler var, menajerler vasıtasıyla gelenler var, izlemeye gelen kulüpler var ama önce alacaklarımızı alalım, satacaklarımıza sonra bakarız düşüncesi içindeyiz. Şu anda stratejimiz bu." ifadelerini kullandı.











