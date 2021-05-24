Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklamaları

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.



Bordo mavili kulübün transferleri ile ilgili konuşan Ağaoğlu merak edilen konuları yanıtladı. Cornelius defterinin kapandığını söyleyen Ağaoğlu, Sörloth konusunda ise karar beklediklerini söyledi. Ağaoğlu'nun Haber61'e yaptığı açıklamalar şöyle:



CORNELIUS DEFTERİ KAPANDI



"Oyuncunun istediği ücret Trabzonspor'un karşılayabileceği bir ücret değil. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Kimse bizim adımıza hesap yapmasın. Biz geldiğimizde galibiyet için ödenen para 3.5 Milyon TL'ydi. Euro 4.20'ydi. Yani galibiyet için aldığımız para 820 bn Euro'ydu şimdi o para 4'te 1 azaldı. Bugün 195 Bin Euro alıyoruz. Trabzonspor sabit gelirleri az olan bir kulüp. İstanbul kulüplerine oranla 5'te 1 gelirimiz.Transfer haberleri, yakıştırmalar falan yaparken ona göre yapmak lazım. Hesap yapmazsak 3 yıl önceki gibi olur. Trabzonspor'u bu konuma düşürmeye kimsenin hakkı da haddi yok. Uçuk kaçık transfer haberleri toplumu heyecanlandırıyor ama realite var. Cornelius dosyası kapanmıştır o maliyeti Trabzonspor karşılayamaz."



"SÖRLOTH İÇİN KARAR VERECEKLER



"Sörloth'un önümüzdeki yıl kiralanmasına ya da satışına diyelim onay verdiler. Gelen teklifi önce bize iletmek teklif etmek zorundalar. Hala 3-4 kulüp istiyor deniyorsa muhtemelen farklı amaçlar için söyleniyor. O gün ifade ettiğim şu bunun kararını Leipzig verecek. Oyuncu için seneye ne düşünüyorlar bunun kararını verecekler. Ondan sonra süreç yürür. Trabzonspor'a mı gelir, yoksa İspanya veya başka bir yere mi gider. Biliyorsunuz Redbull Salzburg da onların kulübü."



TRANSFERLERİN ERKEN BİTMESİ HAYIRLI OLMADI



"Anlaştığımız iki oyuncuyu bu kadar erken getirmemiz de çok hayırlı olmadı herhalde birbiri ardına transfer hamlesi bekleniyor. Ligler daha yeni bitti. Takımlar bir nefes alsın."



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Ekuban'a resmi teklif olup olmadığı sorusuna yanıt veren Ağaoğlu "Hiçbir futbolcuya resmi teklif yok" dedi. Başkan, transferler ilgili son olarak bazı isimlerle görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.



"BİZİM U19 TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"



Son olarak U19 takımının Beşiktaş'ı 8-2 yendiği maçla ilgili görüşü sorulan Ağaoğlu "Gençleri pandemi süreci çok ciddi şekilde etkiledi. Yoksa ara verme olayı olmasa alt gruplarda çok farklı hesaplarımız vardı. Bunun yalnızca Trabzonspor'a değil Trabzon futboluna da yansıması olacaktı. Bizim U 19'umuz Türkiye'nin en iyi U19'u." şeklinde konuştu



