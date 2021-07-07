Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Karadeniz temsilcisinde hedefteki isim de belli:... Bordo-mavili takımın gündemine birçok isim girse de camianın aklında unutamadıkları Norveçli yıldız var.Sörloth başta kariyerini Leipzig'de sürdürme kararı alsa da takımın yeni teknik direktör Jesse Marsch'ın planları arasında yer almıyor. Bir kez daha kulübeye çakılıp, burada pas tutmak istemeyen 25 yaşındaki futbolcu da artık ayrılık fikrine sıcak bakıyor.Karadeniz devinde Alexander Sörloth transferiyle ne menajerler ne idareciler uğraşıyor. Top tamamen başkan Ahmet Ağaoğlu'nda. Bordo-mavili kulübün başkanı, yıldız futbolcu için görüşmeleri bizzat yürütüyor.Sörloth'a "" diyerek ikna etmeye çalışıyor. Ağaoğlu, Leipzig ile de sıcak temas halinde. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Alman temsilcisiyle kiralık pazarlığı üzerinden müzakereleri yürütüyor. Haftaya transferi netleşecek.