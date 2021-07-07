Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth operasyonu

Trabzonspor eski gol kralı Alexander Sörloth'u bekliyor. Ahmet Ağaoğlu, hem Sörloth hem de kulübü RB Leipzig'le bizzat temasta

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth operasyonu
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07 Temmuz 2021 12:45
Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Karadeniz temsilcisinde hedefteki isim de belli: Alexander Sörloth... Bordo-mavili takımın gündemine birçok isim girse de camianın aklında unutamadıkları Norveçli yıldız var.

Sörloth başta kariyerini Leipzig'de sürdürme kararı alsa da takımın yeni teknik direktör Jesse Marsch'ın planları arasında yer almıyor. Bir kez daha kulübeye çakılıp, burada pas tutmak istemeyen 25 yaşındaki futbolcu da artık ayrılık fikrine sıcak bakıyor.

O İŞ BAŞKANDA
Karadeniz devinde Alexander Sörloth transferiyle ne menajerler ne idareciler uğraşıyor. Top tamamen başkan Ahmet Ağaoğlu'nda. Bordo-mavili kulübün başkanı, yıldız futbolcu için görüşmeleri bizzat yürütüyor.

Sörloth'a "Gelirsen burada yeniden kral olursun" diyerek ikna etmeye çalışıyor. Ağaoğlu, Leipzig ile de sıcak temas halinde. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Alman temsilcisiyle kiralık pazarlığı üzerinden müzakereleri yürütüyor. Haftaya transferi netleşecek.



 

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