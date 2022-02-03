Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili camiaya önemli mesajlar gönderdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2022 13:02
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Camianın her birleşeni, taraftarı, futbolcusu, Divan üyesi, personeli, kısacası senelerdir içinde biriktirdiği büyük özleme cevap arayan herkes birbirine sımsıkı kenetlendi. Başarı formülünün çarpan hanesine her şeyden önce bu dayanışma yazılmalı." ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, Trabzonspor'un ortaya koyduğu başarının birkaç nedenden dolayı sıradan olmadığını belirtti.

Spor kamuoyunda halen pek çok kişinin skor tabelasında veya puan durumunda rakamlardan ibaret gördüğü şeyin yaklaşık 4 yıllık çabalarının meyvesi olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren sistem ve sürdürülebilirlik temelli çizdiğimiz yol haritasına sizlerin de desteğini alarak sadık kalmayı başardık. Bundan sonra da hedeflerimiz doğrultusunda aynı sadakat ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu sezonun lider takımını kucakladığımız gibi, geleceğin Trabzonspor'unu da beraber inşa edeceğiz. Bu sezonun başarısını sıra dışı kılan diğer unsur, en güzel kucaklaşma sözü ile ifade edilebilir. Camianın her birleşeni, taraftarı, futbolcusu, Divan üyesi, personeli, kısacası senelerdir içinde biriktirdiği büyük özleme cevap arayan herkes birbirine sımsıkı kenetlendi. Başarı formülünün çarpan hanesine her şeyden önce bu dayanışma yazılmalı."

Ağaoğlu, Trabzonspor'un emin adımlarla yoluna devam ettiğini kaydederek, "Hepimizin canı gönülden duyduğu arzu aynı, sezon sonu vuslat olsun. Bu vuslatı kimileri, her sezon zirve yarışında görülen diğer ekiplerin kötü gidişinin içinden sıyrılıp gelen bir takımın başarısı sayacak. Oysa bizim için bir son değil, bir başlangıç olacak. Sonrasında da tabir yerindeyse oyun disiplininden kopmadan hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda Trabzonspor için çalışmaya devam edeceğiz. Başarımızın spor kamuoyu için bir çeşni, farklı bir lezzet olmadığı asıl bundan sonra anlaşılacak." ifadelerini kullandı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.