Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Kopenhag ile eşleşmelerinin ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



"BİZ NEDEN ELEME OYNUYORUZ?"



İlk olarak eleme oynamaları hakkında konuşan Ahmet Ağaoğlu "Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları neden eleme oynuyor? Bunu irdelememiz lazım. Bazı ülkeler 3. sıradaki takımıyla bile gruplara giriyor, biz ülke olarak bu sene ön elemelere mecbur kaldık. Ülkede futbol gelişmiş noktaya gelseydi, biz ön eleme oynamayacaktık. Rusya eğer olsaydı, biz daha fazla tur oynamak zorunda kalacaktık." dedi.



"KOPENHAG DA ÜZGÜNDÜR"



Trabzonspor'un iyi bir takımla oynayacağını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Kopenhag en diri takım, Kopenhag'a sorsanız 'Durduk yere neden Trabzonspor çıktı?' diyeceklerinden eminim. Trabzonspor ile şanssız bir Kopenhag maçımız vardı. Onun rövanşı olacak." şeklinde konuştu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ..."



Gruplara kalmanın kritik olduğunu söyleyen Ağaoğlu "Gruplara kalmak ve Şampiyonlar Ligi müziğini dinletmek istiyoruz. Trabzonspor ve Türk futbolu için bu çok önemli." ifadelerini kullandı.



"HERKESE ÖRNEK CAMİAYIZ"



Trabzonspor'un şampiyonluğuyla ilgili açıklama yapan Ahmet Ağaoğlu "Herkese örnek bir camia olarak bundan sonra da birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Bu camianın bir hizmetkarı olmaktan onur duyuyorum. Trabzonspor, başarılarının tamamında alnı ak, başı dik oldu. Spor ahlakına uyuşmayan hareketlerle rakibini ekarte etmek değil, rakipleriyle rekabet edip bu durumdan güç alarak Trabzonspor'da futbol büyüdü." dedi.





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