Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi itirafı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Şampiyonlar Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.



ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI



"Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle heyecanlı mısınız" sorusuna Ahmet Ağaoğlu, "Orada bir play-off oynanacak öncelikle onu geçmemiz lazım. Hedefleri yakaladığınız zaman o heyecanınızı, mutluluğunuzu yaşayabilirsiniz ama Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz diye gerçekten bir heyecanım yok. Zaten bu iş 4 senedir yapmış olduğumuz planların doğal bir neticesi. Hatta orada biraz da şanssızlığımız var. İlk defa bu sene ön eleme ve play-off var. Geçtiğimiz sene Beşiktaş direkt gitmişti mesela. İki türlü heyecan söz konusu" cevabını verdi.



"1 YILLIK MAAŞ BÜTÇESİ"



Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek gelire değinen Ahmet Ağaoğlu, "Orada güzel bir para var. Neredeyse gruplara kaldığınız zaman elde etmiş olduğunuz bütçe Trabzonspor'un 1 yıllık maaş bütçesi. Oradan alınacak para ile ben 1 sene oyuncuların parasını nereden ödeyeceğimi düşünmeyeceğim. Sportif yönden ise takımın, oyuncuların değerine değer katmış oluyorsunuz. Takımınızın ve kulübünüzün piyasa değeri yükseliyor. Finansal olduğu kadar sportif tarafı da var. Burada heyecandan ziyade inşallah play-off maçını kazasız belasız bir şekilde atlatır ve gruplara kalırız" dedi.



"AVRUPA'DAN ARAYANLAR OLDU"



Bordo-mavili taraftarların kutlamalarda oluşturduğu görsel şöleni anlatan Ahmet Ağaoğlu, Avrupa'da ses getirmesine de değindi. Ahmet Ağaoğlu kutlamalar için kulüp olarak uzun süre boyunca hazırlık yaptıklarını dile getirdi ve "Kutlamalarla ilgili olarak 6-7 farklı planlama yapıldı. Uzun süren bir çalışmaydı. Stattaki kutlamalarda, takalarla limana kadar gelen, üstü açık otobüslerle futbolcuların stada gelmesi, burada da başrolde Serdar Ekrem Şirin bey vardı. Bazı şeyleri doğru yaptığınız zaman Allah da size yardım ediyor. Niyetiniz halis ise neticesi de her zaman için olumlu oluyor. Allah size nerede yardım etti diyeceksiniz. Bir arkadaşın çektiği 50 saniyelik videonun FİFA tarafından paylaşılması ve ardından dünyada yankı bulması ve diğer liglerin kutlamalarında örnek alınıyorsunuz. Bir ülkedeki kutlamalarda DJ tablodan çok memnun olmuyor, Trabzon'da yapıldığı gibi bir sağa bir sola yapın diye o taraftar grubunu ikaz ediyor. Hepsi çok güzel şeyler gerçekten. Trabzonspor seyircisi eğlenmeyi bilmez, onların eğlence anlayışı horon, kolbastı, havaya ateş ederler diyorlardı. Bütün bunların ne kadar maksatlı ve toplumda algı yaratmaya yönelik söylemler olduğu da kendiliğinden ortaya çıkmış oldu. Avrupa'dan arayanlar oldu. İlk tebrik Paris Saint Germain'in başkanından geldi. Kopenhag'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan, İtalya'dan 3-4 kulüpten geldi. Görüntüleri izleyip en fazla etkilenen İspanya Golf Federasyonu Başkanı oldu. Tesadüfen bizim görüntüleri görüyor, ne bu diye bakıyor. Trabzonspor'u görünce tıklamış, benim başkan olduğumu da bilmiyormuş. Ertesi gün aradı tebrik etti. Futbolla alakası olmayan insanların bile ilgisini çekti kutlamalar. Ülkenin tanıtımı açısından baktığımızda da onun tadı farklı bir tat" dedi.



"15 DAKİKA SONRA KENDİME GELDİM"



Trabzonspor'un şampiyonluğu garantilediği Antalyaspor maçında hissettiklerini aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Orada 15 dakikalık bir süreç var. Duygu seli diye ifade edilen bir süreç. Antalyaspor maçının son 5 dakikası, bitiş düdüğü ve takip eden 10 dakika. O son 5 dakikada açıkçası biraz gerginlik vardı. Herhalde sorumluluktan kaynaklanan bir gerginlikti. Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte, yıllardır o şampiyonluğu isteyen, bekleyen, o sevinci yaşamak isteyen taraftarların ve camianın bu beklentisinin gerçekleştiğini görmek ve orada sorumluluk üstlenmiş bir insan olarak, bir 10 dakika koptum ben. Sadece gördüğüm şey sahanın ortasında 20-30 bin kişi, sevinen, horon oynayan insanlar ve müthiş bir uğultu. Belki o uğultu yoktu da bana mı öyle geldi bilemiyorum. 10 dakikalık bir kopukluk var. O insanlarla birlikte o tabloyu en fazla arzulayan insanlardan biri bendim. Bunu gerçekleştirmiş olmanın verdiği bir mutluluk ya da duygu seli diyebilirim ama gerçekten 10 dakikalık bir kopukluk var. Belki de Allah'ın her kuluna nasip etmeyeceği bir görüntü ve sonuç. Adını ne koyarsanız koyun, ifade etmekte zorlanıyorum. 15 dakika sonra kendime geldim. Tekrar o kulübün başkanı olduğumu, sorumluluklarımı ve sorumluluklarımın arttığını ama en azından bu beklentinin karşılığını veren ekibin içerisinde benim de olduğumu düşünerek kendime geldim" açıklamasını yaptı.







