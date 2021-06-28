Ahmet Ağaoğlu'ndan Meling açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nimes'te forma giyen sol bek Birger Meling için açıklama yaptı.

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Ahmet Ağaoğlu'ndan Meling açıklaması
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28 Haziran 2021 17:09
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmaları kapsamında gündeme gelen Norveçli oyuncu Birger Meling ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor ile adı anılan Enzo Roco, Domagoj Bradaric ve Birger Meling isimleriyle ilgili soruya da yanıt verdi.

Ağaoğlu "Meling ile alakalı yabancı sınırlaması gelmeden önce görüştük. Roco zaten bildiğimiz bir oyuncu, ciddi bir temasımız olmadı zaten öncelikli bir mevki değil. 8 yabancı oynattığınız yerde göbekte 2 yabancınız varsa, alternatif stoperin yabancı olması ne kadar mantıklı. Dolayısıyla stoper mevkiinde böyle bir durum yok. Lille'deki oyuncu Bradaric'i ilk kez duyuyorum. Nimes'te oynayan Meling ile bir noktaya gelmiştik. Biz de sistem şu şekilde; isim netleştiğinde birkaç hafta içinde bitiriyoruz. Hocamıza da şampiyonluk mücadelesinde olduğumuzu söyledik. Sorumluluk kendisinde. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde her şey netleşecektir." dedi.

KAYNAK: Haber61


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