Ahmet Ağaoğlu'ndan Doğan Alemdar için transfer telefonu

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'i kadrosuna katan Trabzonspor hız kesmiyor... Uğurcan Çakır'ı EURO 2020 sonrası satmayı planlayan bordo-mavililer, yıldız kalecinin yerini Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar'la doldurmak istiyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun tranfer için bizzat devreye girdiği ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nı telefonla aradığı ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ahmet Ağaoğlu'ndan Doğan Alemdar için transfer telefonu
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12 Haziran 2021 14:10
Doğan Alemdar
Doğan Alemdar
Kayserispor
Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'i kadrosuna katmıştı. En az 3-4 bölgeye daha takviye yapmayı düşünen bordo-mavililer, kaleci Uğurcan Çakır'ın EURO 2020 sonrasında olası transferi için de temaslara başladı.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, Kayserispor'un kalecisi Doğan Alemdar'ı listesine aldı. 61saat.com'un haberine göre; genç file bekçisi için Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Ahmet Ağaoğlu, oyuncunun durumunu sordu.

Gözbaşı, Doğan Alemdar'a yurt dışından bazı takımların da ilgisinin olduğunu Ağaoğlu'na iletti. Kayserispor, 19 yaşındaki kaleci için 5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan da %30 pay istiyor.

 

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