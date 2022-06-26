Ahmet Ağaoğlu'ndan Cavani açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, katıldığı bir nikah töreninde transfer için gelen soruyu yanıtladı.
Nikah töreninde, 9-10 yaşlarındaki küçük bir taraftar Ağaoğlu'nun yanına yaklaşarak, "Transferler nasıl gidiyor başkanım, bazı topçuları almıyormuşsun neden almıyorsun Cavani meselesi ne oldu?" sorusunu yöneltti.
Ahmet Ağaoğlu ise, bu soru karşısında "Çok para istedi o paralara olmaz almıyoruz burada sana net söylüyorum almıyoruz" sözlerini kullandı. (61 Saat)
Nikah töreninde, 9-10 yaşlarındaki küçük bir taraftar Ağaoğlu'nun yanına yaklaşarak, "Transferler nasıl gidiyor başkanım, bazı topçuları almıyormuşsun neden almıyorsun Cavani meselesi ne oldu?" sorusunu yöneltti.
Ahmet Ağaoğlu ise, bu soru karşısında "Çok para istedi o paralara olmaz almıyoruz burada sana net söylüyorum almıyoruz" sözlerini kullandı. (61 Saat)
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