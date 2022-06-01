Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak bilgiler verdi. Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan bordo-mavililerin 1 numaralı ismi, geleceğiyle ilgili belirsizlik devam eden Anthony Nwakaeme'nin yanı sıra Denswil, Uğurcan Çakır, Ahmetcan Kaplan ve Jerome Boateng hakkında konuştu. Ağaoğlu, transfer konusunda özellikle finansal gerçekliğe dikkati çekti.



"OYUNCU HAVUZUMUZDA 100'E YAKIN OYUNCU VAR"



Piyasada ismi zikredilen oyuncuların çoğunu gazeteden duyduğunu dile getiren Ahmet Ağaoğlu, "Belki de bu isimlerden sadece 3-4 tanesi gündemimizdeki isimlerle örtüşüyor. 100'e yakın oyuncu bizim havuzumuzda bulunuyor" dedi.



AĞAOĞLU'NDAN FİNANSAL GERÇEKLİK VURGUSU



Abdullah Avcı'nın sistemi ve finansal imkanları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ağaoğlu, "10 milyon Euro bonservis bedeli, 3 milyon Euro net maaş gibi durumlar söz konusu değil. İşte 5 milyon Euro imza parası isterim gibi durumlar yok. Oyuncu ve hoca tarafından önümüze böyle bir durum gelmedi" açıklamasını yaptı.



NWAKAEME TAKIMDA KALACAK MI?



Nwakaeme'nin takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Nwakaeme ile ilk sözleşme uzatma görüşmesini 19 Eylül'de başlattık. Neredeyse 9 aya yakın bir süre geçti. Biraz uzun süren bir süreç. Kendisine kulübün verebileceği en yüksek ücreti teklif ettik. "Ben Trabzonspor'u seviyorum" demişti. Bunu medyaya değil, bize de söyledi. Kendisinden cevap bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta konuştuk. Menajerleriyle birlikte toplantı yaptık. Cevap bekliyoruz" dedi.



DENSWİL'İN TRABZONSPOR'DAKİ GELECEĞİ



İmza atmadan hiçbir oyuncunun transfer edilmediğine inandığını vurgulayan Ağaoğlu, "Denswil ile görüşmelerimiz oluyor. Sorun olmaz diyeceğim ama futbol dünyasında öyle şeyler oluyor ki. Fransa Ligi'nden geçen sene bir oyuncu ile anlaştık. Uçak bileti dahil! Gelmesini beklediğimiz bir oyuncu, gece yarısı telefon açtı. "Ben kalmaya karar verdim, özür dilerim" dedi. Sağlık kontrolü sonrası gerçekleşmesini beklediğimiz bir transferdi. Yurt dışından araba ithal etmiyorsunuz. Oyuncular da farklı ülkeye, şehre gidiyor. Onlarca kriterleri var. Biri kafanıza takılır ve transfer olmayabilir. Ciddi ve yoğun bir çalışma içindeyiz. İmzalar atılmadan isim zikretmem" ifadelerini kullandı.



"AHMETCAN İÇİN TRANSFER TEKLİFİ ALDIK"



Ahmetcan'a transfer teklifi geldiğini belirten Ağaoğlu, "Bize Ahmetcan Kaplan için teklif geldi. Diğer oyuncularla ilgili de telefonla yoklama yapıyorlar diyebiliriz. Konuşmalar var ama bunlar ciddiye alınacak şeyler değil" dedi.



"ÇOK ÇOK İYİ BİR RAKAM GELMEZSE UĞURCAN GİTMESİN"



Öte yandan Avrupa'ya transfer olacağı ve Trabzonspor'a veda edeceği konuşulan Uğurcan Çakır için ise Ahmet Ağaoğlu, "Çok çok iyi bir rakam gelmezse Uğurcan'ın gitmesinden yana değilim. Rakam vermeyeyim. Onlar bizim kendi dinamiğimiz" diye konuştu.



"BOATENG İSMİNİ GAZETEDEN GÖRDÜM"



Trabzonspor Başkanı, Jerome Boateng'in transferiyle ilgili yol alındığı yönündeki haberler için ise "Birkaç oyuncuyla hiç alakamız yok. Sıfır alaka! İsmini medyadan öğreniyorum. Anlaşma noktasına gelmişiz, oyuncu ve menajeri gelecekmiş falan! Avrupa'da transfer penceresi açılmadı. İzleme ekipleri raporlarını paylaşır, sunar ve değerlendirmeler yapılır. Jerome Boateng ismini gazetelerden gördüm. Transfer haberlerinin çoğunu gazetede okuyorum. Ülke futbolu halen bunları konuşuyorsa ve biz halen bunlara yorum yapmak zorunda kalıyorsak sorun var demektir" açıklamasında bulundu.





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