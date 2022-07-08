Ahmet Ağaoğlu'ndan bayram mesajı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Abone Ol
Ahmet Ağaoğlu'ndan bayram mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2022 15:51
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'da büyüttükleri dayanışma ruhunun tüm ülkeye yayılmasını temenni etti.

Ağaoğlu, kulübün internet sitesinden yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, yeni tip koronavirüs salgını mücadelesi içinde hasretle geçen bayramlardan sonra öncelikle tüm taraftarlarına daha güzel günlerde beraber olma temennisinde bulundu.

Kurban Bayramı'nın paylaşma, yardımlaşma, birlik ve beraberliğin bayramı olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz camia olarak bu değerleri çok iyi biliyoruz. Birbiri ardına gelen başarılarımızın kaynağında da yaratmış olduğumuz bu birliktelik duygusu yer almaktadır. Trabzonspor'da büyüttüğümüz dayanışma ruhunun tüm ülkeye yayılmasını canı gönülden diliyorum. Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz temennisi ile tüm camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ