Ahmet Ağaoğlu'ndan Avcı'ya destek!

Trabzonspor, Süper Lig'de Karagümrük ile berabere kaldı. Maçın ardından İstanbul'a dönecek olan Ahmet Ağaoğlu uçağını iptal etti ve Abdullah Avcı'ya destek için Trabzon'da kaldığı belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Ahmet Ağaoğlu'ndan Avcı'ya destek!
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16 Nisan 2022 16:29
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. Haftasında evinde Karagümrük ile berabere kaldı. Son 4 haftada galibiyet alamayan ve şampiyonluğu her hafta biraz daha öteleyen bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı eleştirilerin hedefi olmuştu.

Haber61'de yer alan habere göre dün akşam oynanan karşılaşma sonrası İstanbul'a dönecek olan Ahmet Ağaoğlu, yaşananların ardından uçağını iptal etti ve Trabzon'da kaldı.

Abdullah Avcı ile görüşme yapmak için Trabzon'da kalan Başkan Ağaoğlu'nun Avcı'ya güvenini belirtip moral vermek için Trabzon'da kaldığı belirtildi.

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