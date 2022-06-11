Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a gönderme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Akşam Gazetesi ve Milliyet'e verdiği röportajlarda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, bordo-mavili camia ile ilgili sözlerine göndermeler yaptı.



"BİZİ KAVGAYA ÇEKMEK İSTEDİLER"



Ahmet Ağaoğlu, Milliyet'e yaptığı açıklamada "Hak savunmak, bağırarak çağırarak veya sürekli konuşarak savunulmuyor. Herhangi bir sıkıntı yaşandığı zaman onun gereğini toplumun gözü önünde yapmanın herhangi bir şey ifade etmediğini herkesin bilmesi lazım. Diğer taraftan en fazla konuşulan şey, sürekli bir sataşma, toplumda algı yaratma Trabzonsporlular üzerinden hatta daha ileri gidip Trabzon üzerinden farklı şeyler yapmak isteyen kişi veya kişiler oldu. Bunu bilinçli olarak yaptılar. Amaç algı yaratmaktan ziyade bizi bir kavganın içine çekmekti. Onun içerisine girmedik. Girdiğimiz zaman enerjimiz ve konsantrasyonumuzun farklı noktalarda harcanacağını biliyorduk. Zaten istenen de oydu. Biz hep geri durduk, geri durdukça üzerimize geldiler. Aslında bizim aleyhimize olarak bekledikleri tablonun içerisine kendileri girdiler. Bunu fark ettiler. Fark ettiklerinde iş işten geçmişti. Bizim yapmamız gereken görevler belli. O enerjiyi başka yerde harcamadık. O kaosun içine girmedik, girmeyi de düşünmüyoruz. Zaten ben o süreçte bir kulüp başkanının sürekli konuşmasını şahsen fazla da anlamlı bulmuyorum" dedi.



"SALDIRIRLARSA, BEN HALLEDERİM"



Bordo-mavili kulübün başkanı, Akşam Gazetesi'ne açıklamasında ise "Trabzonspor camiası olarak birlikteliğimiz sürerse yine şampiyon oluruz. Önümüzdeki sezon da başka camialardan saldırılar gelirse ben o bölümü hallederim. Gerçekten hiç sorun değil. Sadece kendi içimizde bölünmeyelim. Kendi camiamızdan "sabır ve anlayış" göremezsek işte burada sorun başlar. Yoksa senelerdir aynı senaryolar uygulanıyor. Dışarıdan gelen bazı açıklamalarla bir polemiğin içine çekilmeye çalışıldık. Evet rakip camialar çok güçlü olabilirler. Ancak gücü akılla birleştirmezseniz hiçbir zaman işe yaramaz." açıklamasını yaptı.







