Ahmet Ağaoğlu: "Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz"

Trabzonspor'da Sörloth krizi giderek büyümeye devam ederken Bordo Mavili ekibin Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar geldi. Ağaoğlu, "Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz." ifadelerini kullandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Ahmet Ağaoğlu: 'Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2020 17:43
Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran ve yeni sezona zirve umutlarıyla başlayacak olan Trabzonspor'da ligin ilk maçı öncesinde büyük bir şok yaşandı.

Transfer dönemi başında Novak ve Sosa gibi iki yıldızını Fenerbahçe'ye kaptıran Fırtına'da, Beşiktaş maçına saatler kala Alexander Sörloth krizi patlak verdi. İsmi ciddi şekilde Alman ekibi Leipzig'le anılan 24 yaşındaki oyuncu, Uluslar Ligi maçları için Norveç'e gitmişti. Ancak başarılı futbolcu, h Türkiye'ye dönmedi.

Konuyla ilgili Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu,Fanatik'ten Safa Can Konuksever'e konuştu. Ağaoğlu, "Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz. Trabzonspor'un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz. İnsanların henüz anlamadığı, bu takımın şöyle bir özelliği var; yetiştirir satar, geliştirir satar. Aldığı oyuncuyla para batırmaz." ifadelerini kullandı.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için