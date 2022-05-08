Ahmet Ağaoğlu: 'Kupa töreni 15 Mayıs'ta!'

Trabzonspor camiası ve taraftarının merakla beklediği soru yanıt buldu.



Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü Nihat Erence'ye açıklamalar yapan bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, çok sıcak bir gelişmeyi açıkladı.



Şampiyonluk kutlamaları sırasında stadyumlarının çok ciddi bir şekilde hasar gördüğünü, bu nedenle Altay maçının başka bir şehirde oynanacağını dile getiren Ahmet Ağaoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu'na bu konuda gerekli başvuruyu yaptık. Karşılaşmayı 14 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadı,'nda oynamak istiyoruz. Urfa'nın bizim için ayrı önemi bulunuyor. Kupa törenimiz ise bir gün sonra yani 15 Mayıs Pazar günü Akyazı Stadı'mızda gerçekleşecek. Bu konuda gerekli müracaatlarımızı yaptık." dedi.



Trabzonspor'un şampiyonluğu için de konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Ben elde edilen başarıda sadece bir tuğlayım. Bu başarının arkasında yönetici arkadaşlarım, tüm şehir, teknik ekip ve elbette futbolcularımız var. Trabzonspor başarılı oldukça tüm paydaşlar olarak bunun mutluluğunu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.



