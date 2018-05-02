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Ahmet Ağaoğlu kesenin ağzını açtı

Trabzonspor'da yeni Başkan Ahmet Ağaoğlu, takıma ihtar gönderen oyunculara veryansın ederken, tüm borçlarını sildi tam 10 Milyon Tl'lik ödeme yaptı.

Kaynak: Fanatik
Ahmet Ağaoğlu kesenin ağzını açtı
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02 Mayıs 2018 11:23
Trabzonspor'un patronu Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada,

"Futbolculara alacaklarının 15 Mayıs'a kadar ödeneceğine dair söz verdik, 6 yabancı futbolcu alacaklarının 30 Nisan'da ödenmesi konusunda ihtar çekiyor. Bu 15 günlük tahammülsüzlük neyin nesi oluyor. Bu futbolculara 30 Nisan'da paralarını vereceğiz" demişti.

Göreve geldiği günden bu yana kaynak arayışını sürdüren Ağaoğlu, sözünü tuttu ve bu isimlerin alacaklarını tamamen ödedi.

Yaklaşık 10 milyon TL'lik bir ödeme yapan Bordo-Mavili yönetim, 15 gün içerisinde de diğer oyunculara olan borçları kapatmayı planlıyor.

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