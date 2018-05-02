Ahmet Ağaoğlu kesenin ağzını açtı

Trabzonspor'un patronu Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada,demişti.Göreve geldiği günden bu yana kaynak arayışını sürdüren Ağaoğlu, sözünü tuttu ve bu isimlerin alacaklarını tamamen ödedi.Yaklaşık 10 milyon TL'lik bir ödeme yapan Bordo-Mavili yönetim, 15 gün içerisinde de diğer oyunculara olan borçları kapatmayı planlıyor.