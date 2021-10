Ahmet Ağaoğlu: 'İnşallah şampiyonluğu Allah bize nasip eder'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.



İşte Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri...



"Lideriz, iyi başladık, iyi gidiyoruz. Ama daha 10 maç oynandı. Önümüzde 3 mevsim var. Algılar üzerinden yürütülen bir savaş var. Şu anda sıcak mücadelenin içerisindeyiz sahada. Yavaş yavaş soğuk mücadele dışarıda kendini göstermeye başladı. Sadece teknik ekibimiz ve futbolcularımızın performansı şampiyonluğa yetmeyebilir. Camia desteğinden, taraftar desteğinden yoksun bir takımın bu başarıyı elde etmesi mümkün değil. Bu yüzden camiamızın desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Bu takımı canından daha fazla seven, canına kıyacak kadar seven ve canına kıyan taraftarlara şampiyonluk borcumuz var. Kısa süre içerisinde algı operasyonlarıyla karşılaşabiliriz. Bu algılara karşı tek vücut olup, sıkıntıları dışarı atmak gerekiyor. İnşallah şampiyonluğu bize Allah nasip eder."



MÜCADELEYİ BIRAKMAYIZ



"Biz mücadeleyi bırakmayız. Gol yediğimizde maçı, puan kaybettiğimizde şampiyonluğu kaybetmeyiz. Ancak mücadeleyi bırakırsak her şeyi kaybederiz. Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesinin içerisinde çok ciddi şekilde yer alacaktır. Mücadelemizin adı şampiyonluk mücadelesidir. Biz şampiyon olacağız demiyoruz, bu saygısızlıktır. Trabzonspor felsefesinde rakibe saygısızlık yoktur. Rakibe saygı göstereceksiniz. Oynanmadan kazanılan maç yok."



FENERBAHÇE MAÇI KADAR ÖNEMLİ



"Maç maç gideceğiz. Her maç bizim için çok önemli. Fenerbahçe maçı ne kadar önemliyse Rize maçı da o kadar önemli. İhtiyacımız olan en önemli şey camianın kenetlenerek mücadeleyi 12., 13. oyuncu olarak birlikte vermesi. İnşallah mayısın son günleri geldiği zaman çok farklı şeyleri konuşacağımız bir zaman olur."





