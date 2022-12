Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.



Ağaoğlu, "Sportif alanda, Avrupa'da şampiyonlar ve UEFA Ligi'nden elenmemize rağmen Konfederasyon Kupası'nda play-off oynayarak yolumuza devam ediyoruz. Bugünkü durumda Trabzonspor önündeki Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Konfederasyon Kupası'nı elde etmek için dört kulvarda yarışın içinde bulunmaktadır.



TARAFTARDAN DESTEK İSTEDİ



Tüm kulvarlarda da hedefimizin zirvede yer almak olduğunu ifade etmeme gerek olmadığına inanıyorum, çünkü Trabzonspor için hedef her daim zirvede yer almaktır. Ancak bu yarışta hiç şüphesiz ki taraftarlarımızın tribünleri doldurarak yapacakları maddi ve manevi katkı çok ama çok önemlidir" dedi.



Ağaoğlu, cümlelerine şöyle devam etti:



"Tribünleri dolan, deplasmanlarda da taraftarlarını, 'Bize her yer Trabzon' slagonunun gereğini yerine getirir halde her maça yanında gören futbolcularımız kadar yöneticilerimizin de görevlerini daha büyük bir şevkle yapacaklarından emin olabilirsiniz. Yönetim olarak, Trabzonspor'un tarihten gelen misyonunda verdiği yükümlülükle, zaman ve mekan tanımaksızın hedefi zirve olan başarının peşinden koşmak için birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizden şüphe duymayınız.



"EKONOMİK KAZANIMLAR ARTARACAKTIR"



Futbol kulüplerinin özellikle pandemi sürecinde sonra gelirlerde büyük bir gerileme yaşandığı belirten Ağaoğlu, "Bu bilinen bir gerçektir. Sadece naklen yayın gelirlerinden yaşanan gerileme, kulüplerin kasası için bu acı gerçeği anlatmak için yeterli olacaktır. Bu süreci asgari hasar ile atlatabilmenin çabasına herkesin yapabileceği bir katkının olduğuna inanıyoruz. İşte bunun için tribünlerimizi tamamen dolu görmek istiyoruz. Doldurmak yetmez taraftarlarımızın zirveyi elde etme yolunda futbolcularımıza hiç susmayarak ateşleyici tezahürat ile destek olmasını da bekliyoruz. Bu destek ile gelecek başarı, elde edilecekler, aynı zamanda Trabzonspor'un ekonomik kazanımlarını da arttıracaktır" ifadelerini kullandı.