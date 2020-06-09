Ahmet Ağaoğlu: 'Hatanın düzeltilmesi için elimizden geleni yapacağız'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu her anlamda farklı bir başkan profili sergiliyor. Göreve gelir gelmez tüzük değişikliğine giden ve belli bir rakama kadar 'zarar etme hakkı' getiren Başkan, şu sıralarda ise farklı bir rol üstlendi. Bir manada mentörlük yapıyor ve camiada düşen suratları yeniden güldürmeye çalışıyor. UEFA'dan gelen şok Avrupa'dan men kararı sonrası harekete geçen Ağaoğlu, Trabzon'da kalıp teknik ekiple görüştü, futbolcularla bir araya geldi ve aileleriyle yemek düzenledi.Bir yandan da hukukçularla görüşme hâlinde olan bordo-mavililerin patronu, cuma günü yapılması planlanan CAS itirazı için hazırlıklara başladı. Hüseyin Çimşir ve kaptan Sosa ile yaptığı görüşmede rahat bir tavır sergileyen başkanın "Siz rahat olun. Biz yönetim olarak hatanın düzeltilmesi için elimizden geleni yapacağız. Sizin göreviniz sahada. Kalan lig ve kupa maçlarında gerekeni yapacağınızdan da endişemiz yok" mesajını verdiği öğrenildi.Trabzonspor ile yeniden sözleşme imzalayan 36 yaşındaki Joao Pereira, çok ama çok mutlu. Ülkesine dönme planları ve futbola nokta koyma hesapları yapan Portekizli, yönetimin kal teklifini hemen kabul etti. Bordo-mavili takımda dört sezonda 105 maça çıkan Pereira, sezon sonu çifte kupa istiyor.