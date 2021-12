Ahmet Ağaoğlu: 'Dün bile geçmişte kaldı, yeni başlıyoruz'

Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunda, başkanlığa Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi.



Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren olağan genel kurulda aidatını yatıran 9 bin 953 üyenin 1354'ü toplam 20 sandıkta oy kullandı.



Diğer yetkili kurulların da seçiminin yapıldığı kongrede tek aday olan Ağaoğlu, geçerli 1152 oyla, 3 yıllığına yeniden bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi.



AHMET AĞAOĞLU'NUN KÜRSÜDEKİ KONUŞMASI



"3 yıllık görev süremizde yaşadığımız her sıkıntıda, her problemde, sadece ve sadece büyük Trabzonspor Kulübü'nün ali menfaatlerini gözeterek sergilediğiniz tutum ve davranış, süreç içerisinde divan kurulu üyelerinizle verdiğiniz destek bizleri bugünlere getirmiştir. Bugün geldiğimiz noktada gösterdiğiniz tavır her türlü takdirin üzerindedir. Camiada birliktelik ve beraberliğin sürekliliği açısından yapılmış en önemli eylem olarak nitelendiriyorum. Genel kurul önünde sizlere teşekkür ediyorum Divan Başkanım.



Son dönem yönetim kurulunda arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görevlerini layıkıyla yaptılar. Bunun huzurunu, mutluluğunu, bu büyük kulübe hizmet etmiş olmanın gururunu doya doya yaşayabilirler. Sağolsun, varolsunlar.



Hem yeni yönetim kurulunda arkadaşlara, hem de görevlerine yeni seçilen değerli kurul başkanlarımızı ve kurul üyelerini kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun."



SÖZ VERİYORUM



"Yönetim kurulunda geçtiğimiz dönem yaptığımız çalışmalar asgari standarttı. Gelecek dönemde yapacağımız çalışmalar için bu standartlar minimum standartlar olacaktır. Gelecek dönemde artık her şeyin yeniden başladığı, yeni hedeflerin olduğu, arkamıza bakmadan, neler başardığımızın hesabını yapmadan, neleri başaramadığımıza bakarak, nerelerde hatalar yaptığımızın hesabını yaparak Trabzonsporumuz'u arzulanan, hayal edilen, düşünülen başarıya kilitlenmiş, hedeflenmiş bir çalışma programıyla birlikte bu büyük camiayı layık olduğu noktaya getirmek için çalışmanın sözünü veriyorum."



KENDİMİZE GÖREV BİLDİK



"Yeni göreve gelen Trabzonspor yönetim kurulu ve başkanı olarak bizim hedefimiz sadece şampiyonluk, kupalar ya da sportif başarılar değil. Trabzonspor Kulübü şanlı tarihi boyunca ülke sporu için sorumluluk almış ve ülke sporunu farklı bir seviyeye taşımış olarak tarihte yerini almıştır. Trabzonspor'un hedefi sadece ve sadece şampiyonluk, sportif başarı değildir. Son yıllarda sportif anlamda, performans anlamda, ekonomik anlamda ciddi şekilde kan kaybeden, irtifa kaybeden Türk futbolu için tüm kulüpler olarak sorumluluğumuz vardır. Hiçbir kulüp ekonomik sorunlarda ve sportif başarısızlıklarda bizim payımız yoktu diyemez. Diğer tüm kulüplerimizle birlikte, en ağır yük bize düşüyorsa o yükü de alarak ülke futbolunun ekonomik ve sportif başarı için ülke futbolu adına almaya, gereğini yerine getirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğimizden herkes emin olabilir. Biz Trabzonspor olarak bunu kendimize görev addediyoruz."



YENİ BAŞLADIK



"54 yıllık şanlı tarihimizin gururuyla hiç bitmeyecek bir mücadelenin içerisinde olduğumuzun bilinciyle, asla vazgeçmeden, yaptığımız her şeyden keyif alarak yanyana yürümeye devam ediyoruz. Dün bile geçmişte kaldı. Biz Trabzonspor olarak ve ben başkan olarak daha yeni başladık diyoruz. Yeni başladık."





