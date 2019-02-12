Ahmet Ağaoğlu: 'Doğru kararlar verselerdi, 2-3 puan farkla liderdik'

"TFF VE MHK'DEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

"DOĞRU KARAR VERSELERDİ 2-3 PUAN ÖNDE LİDERDİK"

YABANCI SINIRLAMASI

"CARDIFF, SALA'DAN ÖNCE YUSUF YAZICI'YI İSTEDİ"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da katıldığı programda Galatasaray maçı, yabancı kuralı ve transfer dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.Galatasaray maçından sonra hakemlerle ilgili açıklamaları dikkat çeken Ağaoğlu "Başakşehir ve Galatasaray maçlarında yaşananlar aklın izah edebileceği şeyler değil" diye konuştu."Milyonlarca insanın izlediği pozisyonu gelip VAR'da izleyeceksin ve hala 'devam diyeceksin. Ben bunun adını koyamıyorum" ifadesini kullanan Trabzonspor Başkanı "Bu kadar net şeylerin ben hata olduğunu düşünmüyorum" dedi. "Biz hakkımız olmayan hiçbir şeyi istemiyoruz, hakkımız neyse onu istiyoruz" diye konuşan Ağaoğlu, kulüpte kendi VAR sistemlerini kurduklarını ve 1-2 dakika içinde pozisyonları inceleyebildikleri bilgisini verdi.Ağaoğlu "Bırakın oynayarak yenilenim, düdükler oyunu tayin etmesin" açıklamasını yaptı ve TFF ile MHK'den açıklama beklediğini söyledi: "Federasyon bizlerin oylarıyla göreve geldi. Futbolu yöneten kurumdur. Her aklınıza estiğinde federasyon istifa diyemezsiniz. MHK de federasyona bağlıdır. Ama TFF ve MHK'den dün yaşananların açıklamasını beklemek hakkımızdır"Ağaoğlu, hakemlerin eğitimli, donanımlı ve çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti."Hakemler hakkımızda doğru karar verseydi 2-3 puan önde liderdik" ifadesini kullanan Trabzonspor Başkanı "Biz hakem ve VAR kararlarına rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.Maç sonrasında yaptığı açıklamalarına da değinen Ağaoğlu, "Ben akşam 'Trabzon Lisesi'nin öğrencileri sahadaydı ve bir hakem bu maçı katletti' dedim. Bu neden ağrılarınıza gidiyor? Niye sıkıntı? O kadar yanlış anlaşılacak bir şey yok ortada. Herkes biz kadar hassas olursa emin ol bir sıkıntı olmaz. O dönemde öğrencileri şehit olan 7 lise var Trabzon Lisesi'de onlardan bir tanesidir. Yine tepki alıyorsa yine alsın. Trabzon Lisesi 1915'de bütün öğrencilerini cepheye gönderdi. Abi ben Galatasaray Lisesi diye bir şey söyledim mi? Ben öyle bir şey söyledim mi?"Ağaoğlu yabancı sınırlaması hakkında da "Yabancı futbolcuya karşı değilim. Ama bu politika üzerinden kulüpler ekonomik sıkıntılar içerisine girdi. Yabancı sınırlaması yavaş düşürülebilir. Yaptığımız yabancı transferlerin yüzde 90'ı zarar bilançosu olarak kapatıldı. Türkiye Çin ve Katar'dan sonra son durak. Böyle olmamamız gerekiyor. Altyapıya yaptığınız yatırım popüler yatırım değildir. Biz bunu kırmayı başardık" dedi.Trabzonspor başkanı transfer süreçleri hakkında da "Abdülkadir ile Yusuf Yazıcı'ya yurtdışından teklifler geldi. Bir Premier Lig kulübünden teklif geldi. Cardiff City, Sala'dan önce Yusuf Yazıcı'yı istedi. Bizden ret gelince Sala'ya yöneldiler" bilgisini verdi.