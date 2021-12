Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri

Trabzonspor'da olağan genel kurulda başkan Ahmet Ağaoğlu dönemi idari ve mali yönden ibra edildi.



İbra kararının ardından açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Bundan 3 yıl önce, yine bu salonda, sizlerin teveccühü ile göreve gelen, her türlü fedakarlığı göze alan, büyük fedakarlıkla çalışan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma vermiş oldukları hizmetten dolayı, bana göstermiş oldukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.



ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ



Şampiyonluk şansını değerlendiren Ağaoğlu, "Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı! Sakın! Sakın ha! Algı yaratılmaya başlandı. Şampiyonluk için şubat soğuk, mart olsun deniyor. Esprisi güzel ama olmaz. Son maç oynanmadan kimin şampiyon belli olmaz. Rakipler küçümsenemez. Şampiyonluk hedefi uzak ama Adana Demirspor maçı 16:00'da. Her maçı aynı heyecanla oynamazsak olmaz. Trabzonspor'u erken havaya sokma algısına kapılmayalım. Maç kazanınca sadece 3 puan kazanılır. Maç maç bakacağız. Namağlup gidiyoruz, mağlup da olabiliriz, puan da kaybedebiliriz. Trabzonspor şampiyon söylemi rakiplere saygısızlıktır. 110 puan alma şansımız yok. Kayıplar olacak. O zaman da hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Mücadele gücünü kaybederseniz her şeyi kaybedersiniz. Maçlar digital oynanmıyor, online oynanmıyor. Trabzon'da tek bir koltuk boş kalmadan taraftarımızın 12. adam olarak enerjisini vermesini rica ediyorum. En büyük destekçimiz vefakar Trabzonspor taraftarıdır" şeklinde konuştu.





