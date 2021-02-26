Ahmet Ağaoğlu dalya diyecek

Ahmet Ağaoğlu, ekonomik anlamda çok zor dönemdeyken Trabzonspor'da başkanlık koltuğuna oturdu. 1055 gündür bu görevde olan Ağaoğlu için Fenerbahçe maçının ayrı bir anlamı var. Bu karşılaşma, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık dönemindeki 100. lig mücadelesi olacak. Bordo-Mavililer, geride kalan 99 karşılaşmada 53 kez kazanırken, 27 mücadelede rakipleriyle berabere kaldı ve 19 defa kaybetti. Fırtına, bu süreçte 213 puan topladı. Ağaoğlu'nun ilk tam sezonu olan 2018-19'u 4. bitiren Trabzonspor, geçen sezon ise son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi verdi ve 2. oldu.



Müthiş satışlar yaptı



Başkan Ağaoğlu döneminde altyapıdan çıkartılan gençler dikkat çekerken, 2018-19 sezonunun başında 16.2 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleşti. 2019-20'nin yaz döneminde altyapıdan yetişen Yusuf Yazıcı 17.5 milyon Euro gibi astronomik bir rakama Lille'e satıldı. Bu sezonun başında ise, geçen yıl 375 bin Euro'ya İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiralanan ve 33 gol, 11 asistlik müthiş katkı sağlayan Sörloth'un satışından 10 milyon Euro gelir elde etti. Ahmet Ağaolu, Trabzonspor'da 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.



