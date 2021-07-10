Süper Lig'de transfer döneminin en dikkat çekici ekibi olan Trabzonspor'un sol bekteki hedeflerinden biri ortaya çıktı: Dalbert.



Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Dalbert, sol bek için görüştüğümüz 3 oyuncudan biri. Onun için görüşmelerimiz devam ediyor, henüz netleşen bir şey yok." ifadelerini kullandı.



"ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ İSTİYORLAR"



İlk transfer görüşmelerinin detayında Trabzonspor'un 1 yıllık kiralama teklifine Inter'in 7 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi koyulmasını teklif ettiği belirtildi.



Trabzonspor'un ilk etapta zorunlu satın alma maddesini kaldırmaya çalıştığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Öte yandan Dalbert'e Rus devi CSKA Moskova'nın da teklif yaptığı öne sürüldü.



2017'de Inter'in Nice'den 21 milyon euroya satın aldığı Dalbert, 2019'da Fiorentina'ya, geçen sezon ise Rennes'e kiralanmıştı. Rennes formasıyla 18 maça çıkan Dalbert, 1 asist üretmişti.



