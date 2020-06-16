Ahmet Ağaoğlu: 'CAS'taki davayı %99 kazanacağız'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, CAS'taki davayı %99 kazanacaklarını iddia etti.



Milliyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Bu konuda benim söylediklerim dışında kimse başka şeylere itibar etmesin. Biz UEFA'yı dava ettik. Dolayısıyla elimizdeki argümanların ne olduğunu açıklayıp, karşı tarafa koz veremeyiz. Sözümüze inanılsın ve asılsız haberler yapılmasın. Okudukça aklım almıyor. Yazılıp çizilenler aslı astarı olmayan şeyler. Biz haklıyız ve yüzde 99 davayı kazanacağız" dedi.



Muharrem Usta ile yaptıkları görüşmeyi de anlatan Ağaoğlu, "Benden önceki başkanımız Muharrem Usta, kulübe olan ödemeleriyle ilgili ibra yazısını verdi. Bunu da dosyamıza koyduk. Eksiğimiz yok. Her gün saatlerce avukatlarımızla konuşuyor ve gelişmeleri takip ediyorum. Ceza açıklandığı gün teknik heyet ve futbolcularımızla toplantı yaptım. Siz şampiyon olun, biz sizi Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz dedim. Sizin işiniz sahada, bizim görevimiz takımın hakkını aramakta. Göztepe maçındaki mücadeleyi gördünüz. Oyuncularımızın inançları ve bize güvenleri ortada değil mi?" şeklinde konuştu.



