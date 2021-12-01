Ahmet Ağaoğlu: 'Bu sözlerim yanlış anlaşıldı'

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki ortak MHK çalışmaları sonrası konuştu.



Geçtiğimiz hafta sarf ettiği '14 kulüp, 6 hafta boyunca hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık' sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Ağaoğlu, sözlerini şu şekilde açıkladı:



"O toplantıya katılan 14 kulüp olarak prensip kararı aldık ve hakemlerle alakalı konuşmayalım dedik. Çok açık ve net bir ifadedi. Bağlayıcı değildir bu ortak bir söylemdir. Yayıncı kuruluşta bu yanlış yorumlandı. 'Vay efendim, bu niye şimdi de, sezon başına değil de' sözleri geldi. Çünkü sezon başında bu sıkıntılar yoktu, bu MHK çalışmaları yoktu. Bazı şeylerin cevabını de biz vermek zorunda değiliz. Bunu izleyen çok iyi analiz edip, değerlendirip yorumlamak zorunda. Aksi takdirde kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. Bir yönetim kurulu kararı değil, prensip kararıdır.



O gün toplantıda mevcut bulunan 14 kulüp başkanı, şu anda yapmış olduğumuz MHK çalışmalarının selameti açısından, sağlıklı yürüyebilmesi açısından böyle karar aldık. Neden 6 maç? Devre arasına kadar 6 maç vardı. Şimdi 5 maç. Mevcut çalışmaların sonucunu görebilmek için böyle bir prensip kararı aldık. Çok açık ve çok net. O 6 kulüp neden katılmadı? Orada yoktu çünkü. Kulüpler Birliği kararı da değil. Prensip kararı alan kulüpler de buna riayet etmeyebilir. Bağlayıcı bir şey değil."





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