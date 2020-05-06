Ahmet Ağaoğlu: 'Bizim dönemimiz başlıyor'

Takım bütçesini 16 milyon Euro'ya kadar indiren Trabzonspor, salgın sürecinde en az hasar gören takımlardan oldu. Liglerle ilgili verilecek karar sonrasında yeni bir ekonomik yapılanmaya gidecek olan Karadeniz ekibi, tüm ödeme planını Bankalar Birliği ile birlikte düzenleyecek.Başkan Ahmet Ağaoğlu da sürecin normale dönmesiyle birlikte birçok şeyin değişeceğini belirterek, "Attığımız adımların karşılığını gelecekte alacağız ve uzun yıllar çok başarılı, örnek alınan bir kulüp olacağız. Herkes bizimle gurur duyacak. O zaman biz ve bizi takip edenlerin dönemi başlayacak" diye konuştu.Trabzonsporlu futbolcuların başlayan antrenmanlarla birlikte yaptıkları imaj değişiklikleri de dikkat çekti. Birçok futbolcunun saçlarını kendi kendilerine oldukça kısa kestirdiği görülürken bazı futbolcular ise bıyık bırakmayı tercih etti.