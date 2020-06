Ahmet Ağaoğlu: 'Bizden 4-5-6 kat daha fazla harcayanlardan başarılıyız'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün Divan Kurulu'nda açıklamalar yaptı.



İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"Süreç Trabzonspor açısından başlamıştır. Trabzonspor bu sene de dahil olmak üzere hem kupada hem ligde hem de önümüzdeki yıllarda bu zirve mücadelesini sürekli hale getirebilecek bir yapıya tamamen her şey dört dörtlük olmasa da yüzde 90 oranında oturmuş durumdadır. Bu kulübü yöneten insanlar geçmişte bugün, kulübü canından öte seven insanlardır."



"CANIMIZDAN ÖTE SEVİYORUZ"



"Eğer bu kulübü canınızdan öte seversiniz bu kulüp sıkıntıları yaşamaz. Canınızdan öte severseniz, kendi kişisel düşünceleriniz veya özel hayatınızın önüne çekerseniz, bu sevgi bu kulübün sıkıntıları yaşamasının önündeki en büyük engeldir. Trabzonspor bizim için candan ötedir. Yüklenmiş olduğumuz sorumluluk da bu kulüp için canından vazgeçen, hayatına son veren insanların olduğu taraftarın; camianın sorumluluğudur. Bu uğurda yapılacak mücadele de kutsal bir mücadeledir."



"BAZEN SAATLER GEÇMEK BİLMİYOR"



"Üç kupada hedefe yürüyoruz. Tabii ki heyecanlıyız. Hedefe bu kadar yakınlaştığınız yerde azami gayretle en az hatayı yapmaya çalışıyoruz. Geceler uykusuz geçiyor, bazen saatler geçmek bilmiyor. Geçmesi gereken günler bir türlü geçmiyor. Şükürler olsun ki böyle bir dönemde bu kulüpte görevde bulunuyorum."



"BİZDEN 4-5-6 KAT DAHA FAZLA HARCIYORLAR"



"Herkesin gözü üzerimizde. Erkenden ayağımızın kayacağını düşünüyorlardı. Bizim başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsız ediyor. Trabzonspor, 16.5 milyon euro bütçeyle kurulmuş bir takım. Kendisinden 4-5-6 kat daha fazla harcayan kulüplerden daha başarılı durumdadır. Ben de o kulüplerin başında olsam, ben de rahatsız olurdum. En azından kendi adıma rahatsızlık duyardım. Neden ben yapamıyorum da Trabzonspor yapıyor, çünkü Trabzonspor farkı bir takım ve işin doğrusunu yapmaya çalışıyor.



Yönetim olarak bu bayrağı bu noktaya getiren geçmiş dönem üyelerinin emanetlerine sahip çıkmak için çabalıyoruz."



"36 GÜNDÜR BURADAYIM"



"Sizlerin de bildiği gibi 36 gündür buradayım. Tesislerde yatıp kalkıyorum. Neredeyse günün 24 saati hocamız, oyuncularımız ve arkadaşlarımızla birlikteyiz. İyi ki 2 puan kaybettik demiyorum ama şu anda oyuncuları, takımı, teknik heyeti olduğundan daha fazla şekilde baskıdan ziyade motive olmuş olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu konuda psikolojik olarak, olumsuz baskı herhangi bir şey söz konusu değil."



"BİR TAKIM FARKLI UNSURLAR"



"Alanyaspor maçından sonra oyuncularımız çok daha farklı bir motivasyonla lige odaklanmış durumda. Oyuncularımızın morali yerinde.



Alanya maçı zor geçeceğini biliyorduk, bekliyorduk. Bir takım farklı unsurların bu şekilde devreye gireceğinden de açıkçası yani beklentimiz vardı ama bu kadar aşırı olacağını beklemiyorduk. Önümüzde en büyük engel olarak gördüğümüz maçlardan bir tanesiydi hatta en önemli maçtı. Bizim rakiplerimizle oynayacaklar. Bu 6 maç sonucunda takımımızın ligi zirvede şampiyona olarak bitireceğinden en ufak kuşku ve endişemiz yok."



"23 SENE SONRA KADIKÖY'DE KAZANDIK"



"23 sene sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendik ve finale yükseldik. 23 sene sonra Fenerbahçe'ye karşı Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda galibiyet alınca kimse size kupa vermez. Beraberliğin dahi bize yettiği bir maçtı.



Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacağız. Hedefimiz lig ve kupayı kazanıp, Süper Kupa ile de bunu taçlandırmak. Kupalar kaptanımızın hocamızın elinde göğe yükselecek."







"SAYGI DİYEN TEK KULÜP TRABZONSPOR'DU"



"Lig ara verildiği zaman herkes bir şeyler söyledi. Şampiyon olmasın, playoff olsun, küme düşme kalksın ama 3 takım daha gelsin. Sıralamaya göre Avrupa'ya gidilsin ama UEFA gelirleri, 18 takım arasında eşit dağıtılsın. Biz ise her zaman şunu söyledik, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz, bu süreç devlette. Otoritenin, devletin vereceği karara her zaman saygılı olur. Bana göre saygı kelimesini ağzından eksik etmeyen tek kulüp Trabzonspor'du."



"BU LİGİN OYNANACAĞINI BİLİYORDUK"



"Biz bu ligin oynanacağı biliyorduk. İspanya, Almanya, İngiltere'nin de oynanacağını biliyorduk. Bu bir endüstri. Sahada 22 kişinin oynadığı basit bir oyun değil artık. Milyarlarca doların döndüğü devasa bir endüstri. Sadece işin bahis tarafında baktığımız zaman ne demek istediğimiz çok iyi anlarsınız. Oynanacaktı, oynanması gerekiyordu. Endüstrinin çarklarından birinin durması çökmesi anlamına gelir. Biz işin o tarafıyla hiç ilgilenmedik. Oynanacağını da bildiğimiz için 4 Mayıs tarihiyle çalışmalarımıza başladık. Biraz sıkıntılı olacağını biliyorduk.



İnşallah Kayserispor maçından sonra Süper Lig kupası, kaptanımızın ellerinde, bu uğurda canlarını feda eden insanların, hatıralarına ve anısına, gökyüzüne yükselir. Tek hayalimiz bu."