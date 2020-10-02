Ahmet Ağaoğlu: 'Bir stoper ve bir forvet gelecek'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, uzatmalarda yedikleri penaltı golünün ardından Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları mücadele sonrasında konuştu.



Hakem ile ilgili konuşmak istemediğini kaydeden Ağaoğlu, "Ben bir şey söylemeyeceğim. Söyleyince 75 gün, 175 gün, 375 gün, çok ciddi boyutlarda para cezası...Hakem yorumcuları var, MHK var en iyi şekilde yorumlaması gereken. Onların yorumlayacağı şeyler, herkesin dile getirmesi lazım. Neticede üst üste yapılınca bunlar can yakan işler olarak ortaya çıkıyor." dedi.



Penaltı pozisyonu için görüşü sorulan başkan, "Neler olup bitti göremedim. Penaltı pozisyonu çok garip. Televizyondan tekrarını gördük. Bilemiyorum ama biz tabii kendi açımızdan bakacağız. Tabii bu puan kayıpları hoş değil. 36 maç kaldı." diye konuştu.



Bir forvet ve stoper transferi yapacaklarını kaydeden Ahmet Ağaoğlu, "36 saat içinde bir stoper gelecek, bir forvetle de anlaşmak üzereyiz. 36 saat sonra kimin geldiğini, kimin gittiğini herkes görecek." ifadelerini kullandı.



