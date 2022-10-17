Ahmet Ağaoğlu Beşiktaş maçı tepkisi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de oynadıkları Beşiktaş maçıyla ilgili bir açıklama yaptı.



Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Ağaoğlu Beşiktaş maçında Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır için yapılan tezahüratlara tepki gösterdi.



İşte o açıklama:



"Beşiktaş ile oynadığımız maçta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle Kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz.



Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız.



Sporu dolayısı ile futbolu bir bütün kabul edip, her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir.



Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz."





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